Sem CNH, motociclista invade preferencial e provoca acidente

Acidente entre carro e moto deixou duas pessoas levemente feridas na tarde desta segunda-feira, em Anastácio. Um homem de 35 anos e que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzia uma Shineray 50 cilindradas que invadiu a preferencial batendo em um Fiat Uno. Ele e a passageira, de 50 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital.



Conforme apurado, as vítimas estavam na Shineray seguindo pela Rua Índio Neco, quando no cruzamento com a Avenida Manoel Murtinho, bateram no Uno. Testemunhas informaram que o piloto da moto não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial. O motorista do carro não se feriu. A moto foi apreendida e encaminhada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).