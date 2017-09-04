Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:56

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Sem CNH, motociclista invade preferencial e provoca acidente

Moto foi apreendida e encaminhada ao Detran

Renan Nucci

Publicado em 04/09/2017 às 16:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1504558963

Acidente entre carro e moto deixou duas pessoas levemente feridas na tarde desta segunda-feira, em Anastácio. Um homem de 35 anos e que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conduzia uma Shineray 50 cilindradas que invadiu a preferencial batendo em um Fiat Uno.  Ele e a passageira, de 50 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital. 


Conforme apurado, as vítimas estavam na Shineray seguindo pela Rua Índio Neco, quando no cruzamento com a Avenida Manoel Murtinho, bateram no Uno. Testemunhas informaram que o piloto da moto não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial. O motorista do carro não se feriu. A moto foi apreendida e encaminhada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo