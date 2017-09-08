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Anastácio

Incêndio em vegetação atinge fazendas na Colônia do Pulador

Focos de grandes proporções tiveram início em curto circuito em imóvel na fazenda Nossa Senhora Aparecida

Flavio Brito

Publicado em 08/09/2017 às 09:45

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Grandes focos de incêndio em vegetação foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros durante o feriado de 7 de Setembro, em Anastácio. O fogo começou na fazenda Nossa Senhora Aparecida, por volta das 16h30, e se alastrou para a fazenda Chimarrão – na entrada para a estrada da Colônia Pulador.

A proprietária da fazenda Nossa Senhora Aparecida recebeu a equipe e levou os Bombeiros até uma construção ao fundo de sua residência, que se tratava de três apartamentos com uma cozinha e área de lazer que foram destruídas pelas chamas. A proprietária acredita que o fogo teria tido início em um curto circuito ocorrido no apartamento.

O fogo se alastrou pela mata fechada que cerca a propriedade, consumindo toda vegetação na área da propriedade, avançando no sentido da Fazenda Chimarrão. A Guarnição deslocou até a segunda propriedade, onde um trator fazia um acero com arado próximo ao limite da cerca que divide as propriedades.

No trajeto de volta, por volta das 19h50, mais dois focos de incêndio foram identificados na região e as chamas poderiam novamente, ter atingido as duas propriedades.

 

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