Menino do Cristo Rei some por 2 dias, mas é achado na casa de amigo

Menino de 9 anos deu um belo susto na família, moradora no Conjunto Cristo Rei, em Anastácio. O garoto saiu de casa para brincar na noite de quarta-feira e desapareceu. Após buscas que mobilizaram até mesmo a polícia, ele foi encontrado no início desta tarde, bem, na residência de um amigo. Ele estava com medo de voltar para a casa e apanhar da mãe.



Conforme relatado no boletim de ocorrência, o menino chegou em casa por volta das 18h30, na quarta-feira, e foi brincar na casa de outra criança na região do Cristo Rei. A mãe dormiu e se deu conta que ele não havia retornado apenas no dia seguinte, quinta-feira (07). Ela então foi onde ele havia sido visto pela última vez, mas não o encontrou.



A Polícia Civil foi informada por meio de boletim de ocorrência e as autoridades locais passaram a averiguar a situação. Já no início desta tarde, ele foi encontrado não muito longe, em outra residência de amigos. A moradora disse que o menino havia passado a primeira noite lá e depois ficou com medo de ir embora, e apanhar da mãe. Por isso, ficou por mais uma noite. O caso será investigado.