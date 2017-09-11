Mulher agride outra durante confusão na fila de posto de saúde

Anastácio
Confusão começou após troca de insultos entre vítima e autora
Confusão na fila de atendimento do Posto de Saúde CEM, em Anastácio, terminou com uma mulher agredida na manhã desta segunda-feira. A autora, de 27 anos, avançou contra a vítima, de 29 anos, após troca insultos. Uma reclamava que a outra estava furando a fila.
Consta no boletim de ocorrência que a desavença teve início porque a vítima teria questionado a autora sobre seu lugar na fila. A autora revidou a provovação e os ânimos se inflamaram, até que ela partisse para cima da outra, agredindo-a com arranhões e tapas.
A vítima sofreu lesão na face e recebeu atedimento. A autora, acompanhada da irmã, assinou termo de compromisso junto à Polícia Civil e foi liberada. Ela ainda se colocou à disposição para prestar esclarecimentos sobre de supostos problemas psiquiátricos que vem tratando.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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