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Anastácio

Mulher agride outra durante confusão na fila de posto de saúde

Confusão começou após troca de insultos entre vítima e autora

Renan Nucci

Publicado em 11/09/2017 às 15:28

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Confusão na fila de atendimento do Posto de Saúde CEM, em Anastácio, terminou com uma mulher agredida na manhã desta segunda-feira. A autora, de 27 anos, avançou contra a vítima, de 29 anos, após troca insultos. Uma reclamava que a outra estava furando a fila.


Consta no boletim de ocorrência que a desavença teve início porque a vítima teria questionado a autora sobre seu lugar na fila. A autora revidou a provovação e os ânimos se inflamaram, até que ela partisse para cima da outra, agredindo-a com arranhões e tapas.


A vítima sofreu lesão na face e recebeu atedimento. A autora, acompanhada da irmã, assinou termo de compromisso junto à Polícia Civil e foi liberada. Ela ainda se colocou à disposição para prestar esclarecimentos sobre de supostos problemas psiquiátricos que vem tratando.

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