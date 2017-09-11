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Anastácio

Traficantes foram presos pela Policia Militar de Anastácio

Luiz Guido Junior

Publicado em 11/09/2017 às 10:26

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As guarnições da ROTAI e RP de Anastácio em apoio ao serviço de inteligência da PM, estavam monitorando há meses um traficante envolvido com drogas. Neste sábado, 9, os policiais patrulhavam a BR 419, quando depararam com os envolvidos – L.D.G, 27; A. L.O.C., 22; e A.F.M. – 20, na BR 419, proximidades do KM 21, ao lado de duas motos Honda CG 150 Titan de cor cinza – placa NRR 9428 e Honda 150 Titan azul, placa HSU – 1880.

Ao avistarem a viatura policial os ocupantes das motos tentaram empreender fuga mas foram contidos. Os policiais encontraram uma mochila de cor escura no mato às margens da rodovia, próximo às motocicletas. Ao revistarem a mochila os policiais militares encontraram 26 tabletes de maconha e um embrulho com fita adesiva contendo aproximadamente 390 gramas de haxixe.

Os rapazes detidos relataram aos policiais que traziam as drogas de Bela Vista/MS para Anastácio quando uma das motos apresentou problemas mecânicos próximo ao KM 21. Um dos rapazes – A.L.O.C., pegou uma carona para buscar um mecânico; L.D.M., ficou no local cuidando o entorpecente e a moto. Foi então que L.D.M.,  retornou ao  local para buscar o entorpecente e rebocar  a  moto estragada. Nesse momento foram surpreendidos pelos policias.

Todos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia juntamente com as drogas e as motocicletas.

Foi aprendido também um aparelho celular onde foram constatadas fotos de cidadãos portando diversos tipos de armas de fogo e contatos conhecidos no meio policial.

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