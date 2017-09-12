Traficante ‘cai’ com cocaína na cueca na rodoviária de Anastácio

Tráfico de drogas
Suspeito chegou em um ônibus de Corumbá
Um jovem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (12) após ser flagrado com sacos de cocaína escondidos na cueca e no casaco. A abordagem ocorreu no Terminal Rodoviário de Anastácio depois de denúncia.
Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar deslocou até a rodoviária após receber informações da Agência Local de Inteligência de que o autor chegaria em um ônibus da cidade de Corumbá.
Durante abordagem e revista pessoal, os militares encontram dois sacos de cocaína, um deles na região genital e um outro na manga direita do casaco. Não há informações sobre destino da droga.
O jovem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio por tráfico de drogas.
Empossada oficialmente
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
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