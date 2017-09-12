Traficante ‘cai’ com cocaína na cueca na rodoviária de Anastácio

Um jovem de 26 anos foi preso por tráfico de drogas na madrugada desta terça-feira (12) após ser flagrado com sacos de cocaína escondidos na cueca e no casaco. A abordagem ocorreu no Terminal Rodoviário de Anastácio depois de denúncia.

Conforme o boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar deslocou até a rodoviária após receber informações da Agência Local de Inteligência de que o autor chegaria em um ônibus da cidade de Corumbá.

Durante abordagem e revista pessoal, os militares encontram dois sacos de cocaína, um deles na região genital e um outro na manga direita do casaco. Não há informações sobre destino da droga.

O jovem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio por tráfico de drogas.