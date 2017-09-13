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Desacato

Aluno é preso após xingar e avançar contra PMs em Anastácio

Jovem precisou ser algemado

Daniele Valentin

Publicado em 13/09/2017 às 08:15

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Um aluno de 20 anos de uma escola municipal do Assentamento Monjolinho, em Anastácio, foi levado à delegacia no fim da tarde de ontem, segunda-feira (12), após xingar e tentar bater em Policiais militares que acompanhavam uma reunião escolar.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram acionados e faziam ponto-base em uma escola durante uma reunião, pois alunos estariam causando transtorno no local.

A reunião chegou ao fim e durante a saída da unidade escolar um aluno insultou um dos PMs: "Você está pensando o que, seu babaca? Está pensando que manda aqui?”.

Outro militar questionou o motivo do insulto e o jovem respondeu: "Você está pensando que é quem, seu p*****? Vocês não vão me levar!”.

Ainda de acordo com o registro policial, o estudante avançou contra os militares em luta e os policiais precisaram usar algemas.

O rapaz foi levado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e o caso registrado como desacato.

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