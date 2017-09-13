Homem é preso com pescado ilegal no bagageiro de ônibus em Anastácio

A Polícia Militar Ambiental prendeu durante fiscalização no final da manhã desta quarta-feira, um homem de 34 anos que transportava pescado ilegal no bagageiro de um ônibus. O flagrante aconteceu no Posto Taquarussu, na BR-262, em Anastácio.



O autor levava dois exemplares de pacu pescados no rio Miranda (Passo do Lontra), próximo à barra do rio Aquidauana, com medida inferior ao que é permitido por lei.



Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por crime ambiental. Além disso, foi multado em R$ 760, conforme auto de inflação do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).