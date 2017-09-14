Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:58

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Comprada para abate, leitoa vira bicho de estimação e pode escapar da panela

Animal batizado de Chita deve ter final feliz; demonstrações de companheirismo mudaram sentimento da proprietária

Renan Nucci

Publicado em 14/09/2017 às 17:21

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No dia 22 de junho, Ermínia Gomes do Prado, de 85 anos, comprou de um amigo uma leitoa de 1,7 quilo, por R$ 20. O objetivo era criar para engorda e abate, entretanto, as coisas não saíram como planejado e o animal deve escapar da panela. As diversas demonstrações de companheirismo por parte da porquinha fizeram com que a idosa a batizasse de Chita e passasse a tratá-la como bicho de estimação. "Vive solta pelo quintal, correndo pra lá e pra cá", disse Ermínia.


A mulher mora sozinha em uma casa na Vila Novo Horizonte, em Anastácio, e conta que desde pequena, Chita passou a persegui-la por onde ia. "Moro só eu e Deus, mas daí apareceu a Chita que não me deixava sozinha. Aí dei um nome pra ela, para que pudesse diferenciar do gato". "A minha caduquice agora é ela", pontuou Ermínia, surpresa com o comportamento nunca visto antes por ela, por parte deste tipo de animal.


Ainda supresa, a moradora conta que Chita passa o dia brincando, seja com ela, seja com o gato de casa. "Ela vem perto de mim e sai correndo. Ela sai por aqui e o gato por ali, e os dois se encontram lá na frente. Depois ela vem correndo e se joga na bacia cheia de água". Apegada ao bicho, Ermínia descarta a possibilidade de venda e diz que, depois de tudo, dificilmente levará para abate. "Não quero isso, mas se um dia acontecer, espero estar bem longe".

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo