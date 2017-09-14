Comprada para abate, leitoa vira bicho de estimação e pode escapar da panela

No dia 22 de junho, Ermínia Gomes do Prado, de 85 anos, comprou de um amigo uma leitoa de 1,7 quilo, por R$ 20. O objetivo era criar para engorda e abate, entretanto, as coisas não saíram como planejado e o animal deve escapar da panela. As diversas demonstrações de companheirismo por parte da porquinha fizeram com que a idosa a batizasse de Chita e passasse a tratá-la como bicho de estimação. "Vive solta pelo quintal, correndo pra lá e pra cá", disse Ermínia.



A mulher mora sozinha em uma casa na Vila Novo Horizonte, em Anastácio, e conta que desde pequena, Chita passou a persegui-la por onde ia. "Moro só eu e Deus, mas daí apareceu a Chita que não me deixava sozinha. Aí dei um nome pra ela, para que pudesse diferenciar do gato". "A minha caduquice agora é ela", pontuou Ermínia, surpresa com o comportamento nunca visto antes por ela, por parte deste tipo de animal.



Ainda supresa, a moradora conta que Chita passa o dia brincando, seja com ela, seja com o gato de casa. "Ela vem perto de mim e sai correndo. Ela sai por aqui e o gato por ali, e os dois se encontram lá na frente. Depois ela vem correndo e se joga na bacia cheia de água". Apegada ao bicho, Ermínia descarta a possibilidade de venda e diz que, depois de tudo, dificilmente levará para abate. "Não quero isso, mas se um dia acontecer, espero estar bem longe".