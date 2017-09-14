Oportunidade: mulheres podem realizar mamografia e preventivo até sábado (vídeo)

A Carreta do Hospital do Câncer de Barretos já chegou em Anastácio e irá atender mulheres, de 25 a 69 anos, com exames preventivos de papanicolau e mamografia. Os atendimentos seguem desta quinta-feira (14) até o próximo sábado (16), quando ocorre em Aquidauana um evento de doação de sangue, cadastro de medula óssea e orientações para a saúde.

Segundo a enfermeira Magda Barbosa das Neves, o atendimento é gratuito e não precisa de atendimento prévio. Os exames serão realizados no interior da carreta do hospital, mas os resultados sairão em Campo Grande.

A carreta do hospital ficará estacionada na Rua Projetada B, Bairro Cristo Rei, em Anastácio. Para ser atendida basta se dirigir até à carreta e levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovantes de residência.

A iniciativa objetiva facilitar o tratamento às mulheres que precisam viajar a Campo Grande para realizar os procedimentos.

Outra preocupação é de alertar para a importância da prevenção e chamar a atenção para o fato de que o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e o de mama amplia as chances de cura, quando descobertos no início.