Garoto tem bicicleta furtada ao acompanhar evento no ginásio de esportes

Anastácio
Ele entrou para assistir a um jogo e, no fim da tarde, quando saiu, percebeu que o pertence tinha desaparecido
Uma mulher de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar que ontem, o filho de 10 anos teve a bicicleta furtada em frente ao ginásio municipal de esportes, durante a tarde.
Segundo registrado, o menino foi ao local para acompanhar a um jogo. Cuidadosamente, ele deixou a bicicleta cadeada em frente ao ginásio. Ele entrou para assistir ao evento e, no fim da tarde, quando saiu, percebeu que o pertence tinha desaparecido.
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