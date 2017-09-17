Garoto tem bicicleta furtada ao acompanhar evento no ginásio de esportes

Uma mulher de 31 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Anastácio para denunciar que ontem, o filho de 10 anos teve a bicicleta furtada em frente ao ginásio municipal de esportes, durante a tarde.



Segundo registrado, o menino foi ao local para acompanhar a um jogo. Cuidadosamente, ele deixou a bicicleta cadeada em frente ao ginásio. Ele entrou para assistir ao evento e, no fim da tarde, quando saiu, percebeu que o pertence tinha desaparecido.