Separado há 6 meses, homem é agredido por familiares da ex-mulher

Um homem de 31 anos foi agredido por familiares da ex-mulher no Bairro Independência, em Anastácio. O crime ocorreu no último sábado, mas foi registrado nesta segunda-feira (18).

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi casado por 14 anos e há seis meses se separou. Porém, mora em uma casa localizada na mesma rua que a da ex-mulher.

Segundo o registro policial, a vítima estava em casa quando começou a ser ofendido verbalmente por dois rapazes, que são parentes da sua ex. Logo em seguida, os xingamentos se tornaram agressões e arremessos de pedra, tijolos e latinhas de cerveja.

A vítima apresenta um hematoma no olho direito e alega que dois amigos presenciaram as agressões. O homem diz que decidiu procurar a Polícia Civil por estar preocupado com a filha de 8 anos que mora com a ex-mulher. O crime foi registrado como lesão corporal dolosa na DP de Anastácio.