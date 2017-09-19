Condutor de F4000 morre após perder o controle da direção ‘misteriosamente’

Anastácio
Perícia Técnica acredita em mal súbito; não haviam marcas de frenagens na pista
Silvano Alexandre dos Santos 52 anos morreu na tarde de ontem, segunda-feira (18) depois de envolver em acidente no km 509 da BR-262, no sentido Miranda a Anastácio. A vítima conduzia uma Ford F4000 e, em princípio, perdeu o controle da direção e saiu da pista.
Conforme o boletim de ocorrência, o acidente foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros.
Segundo o registro, a vítima conduzia um veículo Ford/F4000 pela BR-262 quando no km 509.5 no sentido decrescente teria cruzado a faixa de sentido contrário e saído da pista.
Quando a equipe da PRF chegou no local os Bombeiros já haviam confirmado o óbito, não sabendo informar o motivo da morte, pois o condutor estava sem lesões aparente.
O caso foi registrado como morte a esclarecer na DP de Anastácio, mas a Perícia Técnica analisa mal súblito, pois não haviam frenagens na pista.
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