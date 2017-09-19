Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:58

Buscar

Últimas notícias
X

Anastácio

Condutor de F4000 morre após perder o controle da direção ‘misteriosamente’

Perícia Técnica acredita em mal súbito; não haviam marcas de frenagens na pista

Daniele Valentin

Publicado em 19/09/2017 às 09:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
1505829063
1505829065

Silvano Alexandre dos Santos 52 anos morreu na tarde de ontem, segunda-feira (18) depois de envolver em acidente no km 509 da BR-262, no sentido Miranda a Anastácio. A vítima conduzia uma Ford F4000 e, em princípio, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros.

Segundo o registro, a vítima conduzia um veículo Ford/F4000 pela BR-262 quando no km 509.5 no sentido decrescente teria cruzado a faixa de sentido contrário e saído da pista.

Quando a equipe da PRF chegou no local os Bombeiros já haviam confirmado o óbito, não sabendo informar o motivo da morte, pois o condutor estava sem lesões aparente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DP de Anastácio, mas a Perícia Técnica analisa mal súblito, pois não haviam frenagens na pista.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo