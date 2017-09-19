Condutor de F4000 morre após perder o controle da direção ‘misteriosamente’

Silvano Alexandre dos Santos 52 anos morreu na tarde de ontem, segunda-feira (18) depois de envolver em acidente no km 509 da BR-262, no sentido Miranda a Anastácio. A vítima conduzia uma Ford F4000 e, em princípio, perdeu o controle da direção e saiu da pista.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente foi atendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Corpo de Bombeiros.

Segundo o registro, a vítima conduzia um veículo Ford/F4000 pela BR-262 quando no km 509.5 no sentido decrescente teria cruzado a faixa de sentido contrário e saído da pista.

Quando a equipe da PRF chegou no local os Bombeiros já haviam confirmado o óbito, não sabendo informar o motivo da morte, pois o condutor estava sem lesões aparente.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na DP de Anastácio, mas a Perícia Técnica analisa mal súblito, pois não haviam frenagens na pista.