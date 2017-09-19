Vaca cai em fossa e resgate mobiliza Bombeiros em chácara de Anastácio

Final feliz
A queda de uma vaca na fossa de uma chácara em Anastácio mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros nesta segunda-feira (18). A ocorrência ocorreu na Vila Santa Maria. Segundo a dona do animal, a tampa da fossa cedeu por não suportar o peso da vaca.
Conforme o 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente – Aquidauana, a equipe foi solicitada para regatar uma vaca que havia caído em uma fossa séptica. No local, a equipe verificou que a fossa era muito estreita e estava cheia.
Foram realizadas as amarrações com cabos e fitas e a vaca foi retirada com vida com auxílio do caminhão guincho da Coeso.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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