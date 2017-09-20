Criança Esperança e Unesco apoiam ONG pantaneira na transformação da realidade de crianças

Reconhecida em todo território nacional pelo trabalho realizado com famílias em situação de vulnerabilidade, a Associação das Mulheres Independentes na Ativa do Município de Anastácio (Amina), também transforma a realidade de jovens e crianças oriundos de programas sociais da região pantaneira. Graças ao incentivo do Programa Criança Esperança juntamente com a Unesco, são oferecidas aulas gratuitas de sapateado, balé, violão e karatê.

Segundo Nilma Infran, presidente da Amina, atualmente são atendidos 142 alunos de baixa renda, com idades de seis a 17 anos, mas há vagas para mais. As aulas acontecem no contra turno escolar, como forma de manter os jovens ocupados com atividades produtivas. "Anastácio é uma cidade pequena com poucas opções de cultura e lazer. Por isso estamos com este trabalho, para que possamos revelar talentos e tirar as crianças da rua, ajudando pais que não têm condições de pagar uma creche", disse.

Nilma explica que as aulas acontecem na sede da Amina, no Centro, nas dependências da Escola Cejar e na extensão do Jardim Independência, de segunda à sexta-feira, de manhã e à tarde, de acordo com a turma. "O Programa Criança Esperança nos forneceu todos os materiais gratuitamente, como quimonos, tatames roupas e instrumentos musicais. Nesta quinta-feira ainda vamos oferecer curso de confeitaria de graça para as mães dos alunos".

Interessados em se matricular podem obter outras informações na sede da Amina, localizada na Acogo, 406, ou pelo telefone: (67) 32451790.

Amina

A Amina, Organização não Governamental (ONG) sem fins lucrativos, foi criada em 2004 com intuito de promover o desenvolvimento humano, social, econômico e cultural de mulheres e famílias em situação de exclusão, risco e vulnerabilidade social (principalmente mulheres que passaram por violência doméstica), residentes nos bairros e vilas da região urbana do município de Anastácio. O projeto ganhou projeção nacional e tem firmado parceria com grandes empresas e instituições.