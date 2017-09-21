Ciclista quebra o nariz após atropelar pedestre na BR-262; socorro mobilizou Bombeiros

Uma ciclista de 51 anos quebrou o nariz e sofreu escoriações pelo corpo após atropelar um pedestre de 41 anos na noite de ontem, quarta-feira (20), na BR-262, próximo ao Posto Acácia em Anastácio. O socorro mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros.

Além da suspeita de fratura de no nariz, a mulher apresentou corte na pálpebra esquerda e reclamava de dores no braço direito.

O homem atropelado foi socorrido com um corte na testa, escoriações e uma pequena perfuração no joelho.

Ambos foram atendidos pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhadas a Aquidauana.