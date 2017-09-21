Ciclista quebra o nariz após atropelar pedestre na BR-262; socorro mobilizou Bombeiros

Anastácio
Feridos foram levados ao Hospital Municipal de Aquidauana
Uma ciclista de 51 anos quebrou o nariz e sofreu escoriações pelo corpo após atropelar um pedestre de 41 anos na noite de ontem, quarta-feira (20), na BR-262, próximo ao Posto Acácia em Anastácio. O socorro mobilizou equipe do Corpo de Bombeiros.
Além da suspeita de fratura de no nariz, a mulher apresentou corte na pálpebra esquerda e reclamava de dores no braço direito.
O homem atropelado foi socorrido com um corte na testa, escoriações e uma pequena perfuração no joelho.
Ambos foram atendidos pela Equipe de Resgate e Salvamento e encaminhadas a Aquidauana.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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