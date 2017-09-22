Van é flagrada trafegando a 152Km/h por radar da PRF em Anastácio

Perigo
Excesso de velocidade é a principal causa de acidentes com mortes
Durante fiscalização de excesso de velocidade na BR-262, em Anastácio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou diversos motoristas desrespeitando as leis de trânsito nos últimos três dias. Uma van de transporte de passageiro estava a 152 quilômetros por hora.
Outro automóvel estava a 177 quilômetros por hora. De acordo com a PRF, foram mais de 50 flagrantes de excesso de velocidade. A corporação alerta sobre os inúmeros perigos relacionados a este tipo de infração que, inclusive, é uma das princiais causas de acidente com morte.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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