Van é flagrada trafegando a 152Km/h por radar da PRF em Anastácio

Durante fiscalização de excesso de velocidade na BR-262, em Anastácio, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou diversos motoristas desrespeitando as leis de trânsito nos últimos três dias. Uma van de transporte de passageiro estava a 152 quilômetros por hora.



Outro automóvel estava a 177 quilômetros por hora. De acordo com a PRF, foram mais de 50 flagrantes de excesso de velocidade. A corporação alerta sobre os inúmeros perigos relacionados a este tipo de infração que, inclusive, é uma das princiais causas de acidente com morte.