Anastácio: funcionária tem celular furtado da bolsa enquanto trabalhava no aterro sanitário

Uma mulher de 34 anos teve o celular furtado de dentro da bolsa no Aterro Sanitário de Anastácio. A vitima disse que deixou seus pertences no local de sempre e foi vítima do crime enquanto trabalhava. O furto ocorreu na última sexta-feira (22).

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima é funcionaria do Aterro Sanitario de Anastácio e costumava deixar a bolsa no mesmo lugar. Porém, no dia do crime foi utilizar o celular e não localizou o aparelho.

O caso foi registrado como furto na DP de Anastácio.