Anastácio: funcionária tem celular furtado da bolsa enquanto trabalhava no aterro sanitário

Anastácio
Uma mulher de 34 anos teve o celular furtado de dentro da bolsa no Aterro Sanitário de Anastácio. A vitima disse que deixou seus pertences no local de sempre e foi vítima do crime enquanto trabalhava. O furto ocorreu na última sexta-feira (22).
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima é funcionaria do Aterro Sanitario de Anastácio e costumava deixar a bolsa no mesmo lugar. Porém, no dia do crime foi utilizar o celular e não localizou o aparelho.
O caso foi registrado como furto na DP de Anastácio.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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