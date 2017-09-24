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Anastácio

Ladrão folgado luta com vítima para roubar bicicleta em Anastácio

Vítima havia parado em trailer de lanches; suspeito conseguiu fugir

Daniele Valentin

Publicado em 24/09/2017 às 16:08

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Um homem de 32 anos foi roubado em frente a um trailer de lanches em Anastácio na noite de ontem, sábado (23). A vítima havia estacionado sua bicicleta no meio-fio quando o suspeito identificado como Jonathan da Silva Carvalho de 27 anos teria chegado a pé.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima chegou ao local, que fica no Centro de Anastácio, para comprar um lanche quando o suspeito conhecido como “Corumbazinho” foi pegando a bicicleta e dizendo: Tu fumou ela, cara.

A vítima tentou impedi-lo, mas foi atingido com um soco no rosto e ambos começaram a lutar. Durante as agressões mútuas, o suspeito conseguiu derrubar a vítima e fugir com a bicicleta.

Na delegacia, a vítima reconheceu o autor por fotos do sistema da polícia. Várias pesssoas presenciaram o crime, mas ninguém se envolveu ou chamou a polícia.

A Polícia Militar foi acionada após o crime, mas não encontrou o suspeito. O caso foi registrado como roubo na delegacia de Polícia Civil de Anastácio.

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