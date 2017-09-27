Acessibilidade

14 De Setembro De 2026 • 21:59

Buscar

Últimas notícias
X

Acidente

Camionete atinge moto no Centro de Anastácio

Motociclista sofreu escoriações, mas nada de grave; motorista da camionete teve prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil na lataria

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 15:18

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Motociclista sofreu escoriações depois de ser atingida por uma camionete GM S-10 na tarde desta quarta-feira, no Centro de Anastácio. Como não sofreu ferimentos graves, ela foi levada até uma farmácia e depois liberada para ir ao trabalho. Já o proprietário da camionete, de 66 anos, suposto responsável pelo acidente, teve prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.


Conforme apurado, a mulher seguia de moto pela Rua 27 de Julho, quando no cruzamento com a Rua Índio Neco, foi atingida pelo veíuculo que não a viu se aproximando, e avançou. Com o impacto, a mulher sofreu queda, mas ficou bem. A S-10 teve danos no pneu, que estourou, e na dianteira direita, que devem custar caro ao proprietário, tanto que ele acionou a Polícia Militar de Trânsito para registrar a ocorrência e acionar o seguro.  

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira

Luto

Anastácio lamenta morte do professor e ex-diretor José Carlos Bezerra

Publicidade

Educação

Escola de Anastácio promove aula temática sobre cultura pantaneira

ÚLTIMAS

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Paralisação

TST determina que Correios mantenham 80% do efetivo na greve

Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo