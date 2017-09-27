Camionete atinge moto no Centro de Anastácio

Motociclista sofreu escoriações depois de ser atingida por uma camionete GM S-10 na tarde desta quarta-feira, no Centro de Anastácio. Como não sofreu ferimentos graves, ela foi levada até uma farmácia e depois liberada para ir ao trabalho. Já o proprietário da camionete, de 66 anos, suposto responsável pelo acidente, teve prejuízo de aproximadamente R$ 10 mil.



Conforme apurado, a mulher seguia de moto pela Rua 27 de Julho, quando no cruzamento com a Rua Índio Neco, foi atingida pelo veíuculo que não a viu se aproximando, e avançou. Com o impacto, a mulher sofreu queda, mas ficou bem. A S-10 teve danos no pneu, que estourou, e na dianteira direita, que devem custar caro ao proprietário, tanto que ele acionou a Polícia Militar de Trânsito para registrar a ocorrência e acionar o seguro.