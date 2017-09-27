Decisão de levar a CG somente pacientes SUS revolta quem depende da Van

A mudança no transporte com Van de pacientes de Anastácio para Campo Grande têm causado polêmica entre moradores que precisam sair da cidade para atendimento. Desde agosto, o atendimento passou a ser exclusivo de pacientes SUS (Sistema Único de Saúde), impossibilitando a viagem de pacientes que saíam do município para exames particulares na Capital.

Uma moradora de Anastácio, que teve o nome preservado, publicou em seu Facebook o dilema de quem precisa do transporte. Afastada do trabalho há cerca de 3 anos por motivos de enfermidade, a mulher faz tratamento no Hospital Universitário. Na publicação, a mulher conta que sua mãe é uma das pessoas afetadas com o fim do transporte.

“Minha mãe que tem que fazer anualmente o Exame de Colonoscopia que graças a Deus fizemos a tempo no Hospital Evangélico que diagnosticou diverticulite e pólipos. Não vamos ao Evangélico para passear e sim para tentar um diagnóstico rápido e preciso”, publicou.

No mesmo post, a moradora ressalta que nem todas as famílias têm dinheiro para se consultar no Hospital e realizam ‘vaquinha’ para pagar a taxa do hospital.

Decisão

A reunião do Conselho Municipal de Sáude, no último dia 18 de agosto, decidiu que o transporte de ambulância para consultas de carácter eletivo e ambulatorial do município de origem de Anastácio para o município de Campo Grande ou outro município, devem ser previamente agendados na Central Municipal de Ambulâncias.

Para realizar o agendamento, o paciente precisa de documentos pessoais e agendamento via Sisreg/SUS, sendo, então, os serviços agendados exclusivos para pacientes do Sistema único de Saúde.

O documento ressalta, que o transporte no veículo VAN para pacientes com consultas de especialidades e/ou exames devem atender aos mesmos critérios de agendamento, ou seja, passou a ser exclusivo de pacientes SUS.

Veja a publicação na íntegra:

Eu trabalho na saúde a mais ou menos 8 anos e estou afastada motivo de enfermidade a 3 anos, faço tratamento no HU de Campo Grande.Sou usuária do transporte feito pela Van que sempre me levou nas consultas do Hospital Universitário (HU),para minhas perícia medica,consultas e exames que aqui não faz....pois mesmo pelo sistema de regulação Sisreg que demoram muito, digo isso por experciência própria. Minha mãe que tem q fazer anualmente o Exame de Colonoscopia que graças a Deus fizemos a tempo no Hospital Evangélico que diagnosticou diverticulite e pólipos que foram retirados para biopsia e deu benigno,se estivéssemos esperando até hj!

Talvez seria tarde demais. ....e é assim que vejo o tanto que as pessoas necessitam desse transporte!!!

Não vamos ao Evangélico para passear e sim para tentar um diagnostico rápido e preciso! Muitos familiares se ajudam fazem vaquinha para pagar a taxa no H.Evangélico porque muitos não tem condições de pagar.

E na semana passada infelizmente vi dois comunicados na central de Ambulância que a Van não vai mais levar para H.EVangélico seja consulta ou exames, e nem para Perícia médica!

Tantos anos a Van. Fez esse serviço, e agora depois de uma reunião realizada dia 16/8/17, a população que mais necessita desse serviço foi PREJUDICADA! Gostaria que os órgãos competentes e representantes do POVO (vereadores e Prefeito)escutem a voz do POVO!ela pede SOCORRO!