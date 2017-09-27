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Estadual Sub-17

Federação de futebol suspende semifinal do Seduc de Anastácio contra Comercial

Confronto deveria ter início neste final de semana, mas está suspenso

Renan Nucci

Publicado em 27/09/2017 às 16:42

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A semifinal entre Seduc de Anastácio e Comercial de Campo Grande, válida pelo Campeonato Estadual Sub-17, foi suspensa pela Federação Sul-Mato-Grossense de Futebol (FFMS). A Serc de Chapadão do Sul, eliminada pelos campo-grandenses na fase anterior, no fim de semana passado, entrou com recurso após descobrir jogadores utilizados de forma irregular pelo adversário.


Conforme recurso, o Comercial poderia inscrever até 30 atletas segundo o Boletim Informativo Diário (BID) da FFMS, entretanto, utilizou outros três além deste limite. Por este motivo, a diretoria da Serc denunciou a irregularidade ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). Neste aspecto, a semifinal fica suspensa até julgamento, já que o Comercial pode ser eliminado.


Segundo Wilson Santana, presidente do Seduc, a equipe segue treinando normalmente. A semifinal deveria ter início já neste final de semana, às 15 horas de sábado, no Estádio Noroeste de Aquidauana. O jogo de volta seria dia 7, na Capital. O Seduc avançou após eliminar o União/ ABC. A equipe é a atual tri-campeã da competição e está a uma passo da quarta final seguida.

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