Ao tirar extrato, motorista de Anastácio descobre bloqueio de R$ 2,8 mil de Goiânia

Um motorista de 49 anos, morador do Assentamento Monjolinho - Anastácio, foi vítima de um estelionatário de Goiânia. No último dia 12 de setembro ao retirar um extrato ancário descobriu um bloqueio judicial de R$ 2,8 mil de uma empresa de Goiânia.

Conforme o boletim de ocorrência, um estelionatário, ainda não identificado, usou o nome da vítima e soltou cheques na cidade goiana. A vítima buscou orientação de um advogado que descobriu que a ação judicial é referente a dois cheques emitidos pelo banco Siccob de Goiânia.

Ainda segundo o registro policial, a vítima nunca morou ou esteve na cidade de Goiânia. O caso foi registrado como estelionato.