Ao tirar extrato, motorista de Anastácio descobre bloqueio de R$ 2,8 mil de Goiânia

ESTELIONATO
Golpista usou nome da vítima para soltar cheques
Um motorista de 49 anos, morador do Assentamento Monjolinho - Anastácio, foi vítima de um estelionatário de Goiânia. No último dia 12 de setembro ao retirar um extrato ancário descobriu um bloqueio judicial de R$ 2,8 mil de uma empresa de Goiânia.
Conforme o boletim de ocorrência, um estelionatário, ainda não identificado, usou o nome da vítima e soltou cheques na cidade goiana. A vítima buscou orientação de um advogado que descobriu que a ação judicial é referente a dois cheques emitidos pelo banco Siccob de Goiânia.
Ainda segundo o registro policial, a vítima nunca morou ou esteve na cidade de Goiânia. O caso foi registrado como estelionato.
Empossada oficialmente
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DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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