Moradores de Anastácio flagram óleo descendo para Rio Aquidauana

Moradores de Anastácio flagraram nesta quinta-feira (28) quantidade de óleo queimado descendo por uma valeta localizada no cruzamento das Avenidas da Integração e 27 de julho, em direção ao Rio Aquidauana.

Um dos moradores, que preferiu não se identificar, gravou a situação porque o cheiro de óleo exalou por todo o bairro. Na gravação, o homem diz que já comunicaram a situação à Prefeitura de Anastácio e a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), mas até o momento nada foi resolvido.

Não há informações sobre o responsável pelo crime ambiental.

O Jornal O Pantaneiro entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sanesul, responsável pelo tratamento da água na cidade, mas até o fechamento da matéria não obteve resposta.

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