Quatro turistas são presos por pesca predatória no Rio Aquidauana

Quatro turistas paranaenses foram presos e multados em R$ 8 mil por pesca e transporte de produto de pesca predatória, nesta sexta-feira (29), na BR-262, em Anastácio. Equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) abordou um veículo Chevrolet S-10 e encontrou em uma caixa isotérmica 63 kg de pescado ilegal.

Os peixes eram de diversas espécies como pacu, jurupoca, pintado, barbado e piranha, tendo vários exemplares de peixes que foram capturados no rio Aquidauana. A equipe policial encontrou ainda pescado em posta, sem ter passado por vistoria.

Veículo e pescado foram apreendidos e os pescadores, de 46, 48, 58 e 82, todos de Curitiba (PR), foram levados à Delegacia Civil de Anastácio. Os quatro foram autuados em flagrante por crime ambiental de pesca e transporte de produto da pesca predatória e saíram depois de pagar fiança.

A pena para quem comete esses tipos de crime é de 1 a 3 anos de prisão. Os quatro homens também foram multados em R$ 2 mil cada um, somando um valor de R$ 8 mil. Todo o pescado será doado para a instituições filantrópicas.