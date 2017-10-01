Homem resgata filho abandonado pela ex-mulher

Um menino de apenas seis meses de idade foi resgatado pelo pai na noite de ontem, após ter sido deixado sozinho pela mãe nos cômodos de uma residência localizada na Vila Maior, em Anastácio. Os pais da criança são separados e, conforme apurado, nem a mulher e nem a mãe dela, que é avó do bebê, demonstram interesse em protegê-lo.



De acordo com a Polícia Civil, tudo começou quando o pai recebeu uma ligação da ex-sogra dizendo que o bebê estava abandonado aos fundos da casa. A mãe havia saído com amigos e deixado a criança à própria sorte. Ele então foi até à residência e encontrou a ex-sogra na frente do imóvel ingerindo bebidas alcoólicas.



Na ocasião, a mulher disse que não tinha qualquer responsabilidade sobre o bebê e que seria melhor que o pai o levasse. E foi justamente o que o aconteceu. O caso foi denunciado à Polícia Civil como abandono de incapaz e a mãe deve ser responsabilizada criminalmente. Ela não foi encontrada para prestar esclarecimentos.