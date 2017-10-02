Motociclista é preso por porte ilegal de arma em Anastácio

No Cristo Rei
Suspeito foi flagrado com revólver calibre 32
Um homem de 28 anos foi preso por porte ilegal de arma após ser flagrado com um revólver calibre 32 com várias munições neste domingo (1º) no Conjunto Habitacional Cristo Rei em Anastácio.
Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM fazia rondas pelo bairro quando avistou um motociclista em atitude suspeita.
Durante abordagem os militares encontraram um revólver calibre .32, com várias munições. O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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