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Ponte do Taquarussu deve ser liberada dentro de duas semanas, diz Agesul

Agesul começa a reparar a ponte na segunda-feira da semana que vem

Renan Nucci

Publicado em 02/10/2017 às 16:06

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A ponte do rio Taquarussu, que dá acesso à Colônia do Pulador e região, no município de Anastácio, deve ficar interditada por pelo menos mais duas semanas, causando transtorno aos moradores que precisam buscar caminhos alternativos. A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) é responsável pela manutenção.


Na semana passada, um caminhão carregado de calcário danificou a estrutura da ponte, que não resistiu ao peso do veículo. Nesta segunda-feira, em contato com representantes da Agesul, a equipe do O Pantaneiro foi informada que os trabalhos começam na segunda-feira da semana que vem, com previsão de uma semana para conclusão.


Por este motivo, contando a partir de agora, é possível prever que o trânsito será liberado somente daqui há duas semanas. Morador no Assentamento Monjolinho, José Ilário reclamou da situação, principalmente por causa da alteração da rota. "Agora temos que dar uma volta do 'tamanho do mundo' quando saímos", disse o morador.

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