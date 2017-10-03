Após denúncias, PM prende foragido no Jardim Campanário

Anastácio
Equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça nesta segunda-feira (2) após informação da ALI (Agência Local de Inteligência) que recebe denúncias anônimas. A prisão ocorreu por volta das 17h no Bairro Jardim Campanário, em Anastácio.
As informações davam conta de que um homem com pendências na Justiça estaria caminhando pelas ruas do bairro.
Com essas informações, a equipe foi até o local, e encontrou o indivíduo com as mesmas características. Durante abordagem e checagem no Sistema da Segurança Pública foi constatado que o suspeitos estava foragido.
O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil.
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