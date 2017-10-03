Tampa de esgoto aberta preocupa moradores na Vila Mariana

A abertura de uma tampa de esgoto na Vila Mariana, em Anastácio, preocupa moradores que temem acidentes no local. Aberto há cerca de uma semana, o esgoto está localizado no cruzamento das Ruas Aziz Scaff com a Ademar dos Santos.

Ao Jornal O Pantaneiro, a Secretaria de Obras de Anastácio afirmou que uma equipe deve sinalizar o local, ainda nesta terça-feira (3).

Você Repórter - Flagrantes, denúncias, reclamações, fotos, vídeos e sugestões podem ser enviados para os números de WhatsApp (67) 9 9956-8321/ (67) 9 9856-0000, ou por e-mail: redacao@opantaneiro.com.br . Seja um colaborador do Jornal O Pantaneiro com total sigilo garantido por lei.