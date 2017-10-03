Tampa de esgoto aberta preocupa moradores na Vila Mariana

Anastácio
População teme acidentes e cobra manutenção
A abertura de uma tampa de esgoto na Vila Mariana, em Anastácio, preocupa moradores que temem acidentes no local. Aberto há cerca de uma semana, o esgoto está localizado no cruzamento das Ruas Aziz Scaff com a Ademar dos Santos.
Ao Jornal O Pantaneiro, a Secretaria de Obras de Anastácio afirmou que uma equipe deve sinalizar o local, ainda nesta terça-feira (3).
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