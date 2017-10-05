Vítima de acidente abandona motocicleta e foge antes do socorro chegar

Um vítima, não identificada, se feriu em um acidente na Avenida da Integração, no Centro de Anastácio, na tarde de ontem, quarta-feira (4), mas preferiu fugir antes do socorro chegar. A motocicleta foi abandonada no local.

A colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio ocorreu por volta das 15h. A batida mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e constatou que o condutor da motocicleta havia fugido e abandonado a moto que conduzia.