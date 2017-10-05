Vítima de acidente abandona motocicleta e foge antes do socorro chegar

Anastácio
Colisão entre uma moto e carro de passeio ocorreu no Centro de Anastácio
Um vítima, não identificada, se feriu em um acidente na Avenida da Integração, no Centro de Anastácio, na tarde de ontem, quarta-feira (4), mas preferiu fugir antes do socorro chegar. A motocicleta foi abandonada no local.
A colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio ocorreu por volta das 15h. A batida mobilizou a equipe de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros, que chegou ao local e constatou que o condutor da motocicleta havia fugido e abandonado a moto que conduzia.
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DESPEDIDA
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