Após monitoramento, PM estoura boca de fumo e prende 4 em Anastácio

Tráfico de drogas
Usuário flagrado saindo da residência também foi enquadrado
Três homens, de 23, 25 e 40 anos, e uma mulher de 40 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (5) após ação em conjunto entre a Rádio Patrulha da PM e Agência Local de Inteligência – ALI (serviço reservado) ‘estourar’ boca de fumo, no Jardim Campanário, em Anastácio.
A PM já tinha informações e filmagens, confirmando que o local servia de ponto de venda de entorpecentes. Nesta quinta-feira, os policiais abordaram um homem de 27 anos, que havia acabado de comprar uma trouxinha de pasta a base de cocaína.
A equipe entrou na casa e durante buscas encontraram seis trouxinhas de pasta a base de cocaína, totalizando 0,5g e quatro trouxinhas de maconha, totalizando 17g. No bolso do envolvido, de 25 anos, foi encontrada a quantia de R$ 130.
O grupo foi preso por tráfico de drogas e associação de pessoas. O homem que comprou drogas no local também foi engradado por portar drogas para consumo pessoal. À polícia, o suspeito disse que comprou a trouxinha por R$ 10.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
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