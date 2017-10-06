Três turistas são multados por pesca ilegal no rio Miranda e perdem barcos e motores

Três paulistanos de 45, 47 e 48 anos, foram autuados por pesca sem licença e multados em R$ 1,5 mil nesta quinta-feira (5), durante fiscalização no Rio Miranda, em Anastácio.

Infratores estavam em duas embarcações, nas proximidades do pesqueiro Jundiaiense, a 60 km da cidade de Anastácio, e iniciavam a pescaria.

Eles ainda não tinham capturado nenhum pescado, as polícia apreendeu dois barcos, dois motores de popa e três molinetes com varas. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 500, totalizando R$ 1,5 mil.

ALERTA

A pesca sem licença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300,00 até a máxima de R$ 10.000,00, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.