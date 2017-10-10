Desaparecido no rio é identificado: tinha 14 anos e morava com mãe

Buscas
As buscas devem terminar no início da noite e, caso ele não seja encontrado, serão retomadas no primeiro horário da manhã
Foi identificado como Claudeir Gonçalves Roman, de 14 anos, o garoto desaparecido na tarde desta terça-feira, no Rio Aquidauana. A vítima é filha de pais separados, estuda na Escola Marechal Teodoro da Fonseca e mora com a mãe, que estava em Campo Grande no momento do acidente e que já está voltando para acompanhar as buscas com o Corpo de Bombeiros. O pai também estava fora e já está a caminho.
Conforme apurado, Claudeir e tentava atravessar o rio a nado quando se afogou. Dois amigos o observavam fora da água. Um bombeiro que estava no local tentou socorrê-lo, mas ele afogou-se rapidamente. Outro socorrista tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista. As buscas devem terminar no início da noite e, caso ele não seja encontrado, serão retomadas no primeiro horário da manhã.
Empossada oficialmente
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DESPEDIDA
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