Desaparecido no rio é identificado: tinha 14 anos e morava com mãe

Foi identificado como Claudeir Gonçalves Roman, de 14 anos, o garoto desaparecido na tarde desta terça-feira, no Rio Aquidauana. A vítima é filha de pais separados, estuda na Escola Marechal Teodoro da Fonseca e mora com a mãe, que estava em Campo Grande no momento do acidente e que já está voltando para acompanhar as buscas com o Corpo de Bombeiros. O pai também estava fora e já está a caminho.



Conforme apurado, Claudeir e tentava atravessar o rio a nado quando se afogou. Dois amigos o observavam fora da água. Um bombeiro que estava no local tentou socorrê-lo, mas ele afogou-se rapidamente. Outro socorrista tentou acompanhar a descida pela margem do rio, mas perdeu o garoto de vista. As buscas devem terminar no início da noite e, caso ele não seja encontrado, serão retomadas no primeiro horário da manhã.