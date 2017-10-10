Para espantar calor, adolescentes do 'Bombeiros do Amanhã' recebem dia do açaí

Adolescentes do Projeto Bombeiros do Amanhã de Anastácio se refrescaram com um delicioso açaí, do Vulcão do Açaí. O programa, que já existe em Campo Grande, funciona na cidade pantaneira desde março e acolhe crianças em situação de risco social, com idade de 12 a 16 anos incompletos, no período contrário à escola. O programa oferece reforço escolar e afasta os participantes de situações de rua, trabalho perigoso e do uso de drogas.

O projeto considera que a violência contra crianças e adolescentes infelizmente deixou de ser novidade nos dias atuais, pois assola todos os municípios brasileiros, geralmente em bairros periféricos. O corpo de bombeiros acredita que o projeto abre novos horizontes aos adolescentes.

Atividades

Além do reforço escolar, no período em que estarão em atividades, os adolescentes recebem noções básicas do serviço realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul como: noções de combate a incêndios, primeiros socorros, ordem unida, hierarquia, disciplina e acidentes domésticos. Recebem, também, orientação escolar, reforço de aula, atividades recreativas e culturais, apresentando-se nos principais eventos da cidade e desfile militar.