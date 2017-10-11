Jovem é agredida a capacetadas na frente da sogra em Anastácio

Uma jovem de 21 anos foi agredida a capacetadas pela cunhada na tarde de ontem, terça-feira (11), no Centro de Anastácio. As agressões e ameaças de morte ocorreram na frente da sogra, que é mãe da suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da sogra quando a agressora chegou dizendo “hoje eu aproveito pra matar uma vagabunda!". A suspeita, então, pediu para que sua mãe a deixasse entrar na casa para tomar água.

As agressões iniciaram quando a suspeita entrou na cozinha e surpreendeu a vítima com uma "capacetada" no rosto, e continuou as agressões com tapas e arranhões.

A sogra intercedeu as agressões da filha. A vítima chamou a Polícia Militar e foi encaminhada a delegacia para o registro da ocorrência.