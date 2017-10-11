Jovem é agredida a capacetadas na frente da sogra em Anastácio

Anastácio
Suspeita das agressões é cunhada da vítima
Uma jovem de 21 anos foi agredida a capacetadas pela cunhada na tarde de ontem, terça-feira (11), no Centro de Anastácio. As agressões e ameaças de morte ocorreram na frente da sogra, que é mãe da suspeita.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da sogra quando a agressora chegou dizendo “hoje eu aproveito pra matar uma vagabunda!". A suspeita, então, pediu para que sua mãe a deixasse entrar na casa para tomar água.
As agressões iniciaram quando a suspeita entrou na cozinha e surpreendeu a vítima com uma "capacetada" no rosto, e continuou as agressões com tapas e arranhões.
A sogra intercedeu as agressões da filha. A vítima chamou a Polícia Militar e foi encaminhada a delegacia para o registro da ocorrência.
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