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Anastácio

Jovem é agredida a capacetadas na frente da sogra em Anastácio

Suspeita das agressões é cunhada da vítima

Daniele Valentin

Publicado em 11/10/2017 às 10:30

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Uma jovem de 21 anos foi agredida a capacetadas pela cunhada na tarde de ontem, terça-feira (11), no Centro de Anastácio. As agressões e ameaças de morte ocorreram na frente da sogra, que é mãe da suspeita.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava na casa da sogra quando a agressora chegou dizendo “hoje eu aproveito pra matar uma vagabunda!". A suspeita, então, pediu para que sua mãe a deixasse entrar na casa para tomar água.

As agressões iniciaram quando a suspeita entrou na cozinha e surpreendeu a vítima com uma "capacetada" no rosto, e continuou as agressões com tapas e arranhões.

A sogra intercedeu as agressões da filha. A vítima chamou a Polícia Militar e foi encaminhada a delegacia para o registro da ocorrência.

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