Marido tenta estrangular e ameaça passar serrote no pescoço da mulher

Anastácio
Não houve testemunha, pois as agressões ocorreram dentro da cozinha da residência
Um homem de 45 anos foi preso após tentar estrangular a esposa e ainda ameaçar passar o serrote no pescoço da vítima nesta segunda-feira (16), no Centro, de Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada e a vítima relatou aos policiais que seu marido estava bastante agressivo e teria agarrado seu pescoço tentando estrangulá-la.
Ainda de acordo com a mulher, o homem teria ameaçado serrar seu pescoço com um serrote, mas após luta corporal conseguiu se livrar do marido para pedir socorro.
Não houve testemunha, pois as agressões ocorreram dentro da cozinha da residência. O casal foi levado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e o caso foi registrado como vias de fatos.
Empossada oficialmente
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DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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