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Anastácio

Marido tenta estrangular e ameaça passar serrote no pescoço da mulher

Não houve testemunha, pois as agressões ocorreram dentro da cozinha da residência

Daniele Valentin

Publicado em 17/10/2017 às 11:32

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Um homem de 45 anos foi preso após tentar estrangular a esposa e ainda ameaçar passar o serrote no pescoço da vítima nesta segunda-feira (16), no Centro, de Anastácio.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada e a vítima relatou aos policiais que seu marido estava bastante agressivo e teria agarrado seu pescoço tentando estrangulá-la.

Ainda de acordo com a mulher, o homem teria ameaçado serrar seu pescoço com um serrote, mas após luta corporal conseguiu se livrar do marido para pedir socorro.

Não houve testemunha, pois as agressões ocorreram dentro da cozinha da residência. O casal foi levado à delegacia de Polícia Civil de Anastácio e o caso foi registrado como vias de fatos.

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