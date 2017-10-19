Drenagem aberta há dois anos oferece risco para moradores da Vila maior

Buraco que supostamente seria de uma obra de drenagem inacabada leva riscos aos moradores da Vila Maior, em Anastácio. A abertura está localizada há quase dois anos no cruzamento da da Rua Padre Patrício com a Rua Pará.



Moradores afirmam que, apesar do perigo, já se acostumaram com a situação, mas que animais domésticos e outras pessoas que enventualmente passem pelo local correm risco de queda, por isso, é preciso que algo seja feito.



A equipe do jornal O Pantaneiro cobrou da prefeitura providências a respeito do buraco, e foi informaada que nesta tarde, o prefeito e secretários, durante visita a obras, devem passar no local para averiguar o que é possível fazer.