Drenagem aberta há dois anos oferece risco para moradores da Vila maior

Anastácio
Prefeitura disse que vai averiguar a situação
Buraco que supostamente seria de uma obra de drenagem inacabada leva riscos aos moradores da Vila Maior, em Anastácio. A abertura está localizada há quase dois anos no cruzamento da da Rua Padre Patrício com a Rua Pará.
Moradores afirmam que, apesar do perigo, já se acostumaram com a situação, mas que animais domésticos e outras pessoas que enventualmente passem pelo local correm risco de queda, por isso, é preciso que algo seja feito.
A equipe do jornal O Pantaneiro cobrou da prefeitura providências a respeito do buraco, e foi informaada que nesta tarde, o prefeito e secretários, durante visita a obras, devem passar no local para averiguar o que é possível fazer.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS