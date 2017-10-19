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Anastácio

Drenagem aberta há dois anos oferece risco para moradores da Vila maior

Prefeitura disse que vai averiguar a situação

Renan Nucci

Publicado em 19/10/2017 às 15:52

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Buraco que supostamente seria de uma obra de drenagem inacabada leva riscos aos moradores da Vila Maior, em Anastácio. A abertura está localizada há quase dois anos no cruzamento da da Rua Padre Patrício com a Rua Pará.


Moradores afirmam que, apesar do perigo,  já se acostumaram com a situação, mas que animais domésticos e outras pessoas que enventualmente passem pelo local correm risco de queda, por isso, é preciso que algo seja feito.


A equipe do jornal O Pantaneiro cobrou da prefeitura providências a respeito do buraco, e foi informaada que nesta tarde, o prefeito e secretários, durante visita a obras, devem passar no local para averiguar o que é possível fazer.

 

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