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Dois idosos morrem neste domingo em casa e fazenda de Aquidauana

Vítimas, aparentemente, morreram de causas naturais

Renan Nucci

Publicado em 22/10/2017 às 17:47

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Luiz Marculino de Oliveira, de 64 anos, e Divino de Souza, de 70 anos, morreram neste domingo, em Aquidauana. O primeiro foi encontrado morto no portão de entrada de casa, no Bairro São Pedro, por volta das 13h30. Já Divino, aparentemente sofreu infarto na fazenda onde morava e trabalhava na região do Pantanal.


Segundo o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado na tentativa de socorrer Luiz, entretanto, já estava morto. A perícia recolheu o corpo e encaminhou ao Instituto Médico Legal (IML) para análise. Não havia marcas de violência, e a suspeita é de morte natural. Caso foi registrado como "morte a esclarecer".


Pela manhã, Divino morreu na fazenda que fica a 250 quilômetros de Aquidauana. Testemunhas informaram que na noite de ontem ele reclamou de dores no peito, foi medicado e repousou. Por volta das 7 horas deste domingo, acordou sentindo as mesmas dores e, logo após tomar café, sofreu infarto e morreu. Ele tinha histórico de hipertensão.

Outra morte

Morador de rua ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã deste domingo no estacionamento do restaurante O Laçador, na Rua Doná Joaninha, Centro de Anastácio. A vítima não portava documentos pessoais e costumava pernoitar no local. 

Consta no boletim de ocorrência que o proprietário do restaurante, de 35 anos, acionou o Corpo de Bombeiros depois de encontrar a vítima, negra, com aproximadamente 68 quilos e 1,65m de altura, deitada no local. Entretanto os socorristas puderam apenas confirmar a morte. De acordo com a perícia, não havia sinais de violência no corpo, o que levanta a possibilidade de que o homem tenha morrido de causas naturais. 

 

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