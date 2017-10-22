Morador de rua é encontrado morto no estacionamento de restaurante

Morte a esclarecer
Vítima era negra, tinha 1,65m de altura, 68 quilos e não portava documentos pessoais, por isso, ainda não foi identificada pela Polícia Civil
A Polícia Civil de Anastácio investiga as causas da morte de um morador de rua ainda não identificado, encontrado na manhã deste domingo no estacionamento do restaurante O Laçador, na Rua Doná Joaninha, Centro. A vítima não portava documentos pessoais e costumava pernoitar no local.
Consta no boletim de ocorrência que o proprietário do restaurante, de 35 anos, acionou o Corpo de Bombeiros depois de encontrar a vítima, negra, com aproximadamente 68 quilos e 1,65m de altura, deitada no local. Entretanto os socorristas puderam apenas confirmar a morte.
De acordo com a perícia, não havia sinais de violência no corpo, o que levanta a possibilidade de que o homem tenha morrido de causas naturais. Entretanto, o corpo foi encaminhado para análise necroscópica que possa identificar as causas da morte. O caso foi registrado pela Polícia Civil como "morte a esclarecer".
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