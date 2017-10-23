Assentados denunciam calúnia após vizinho acusá-los de furto de porco

Anastácio
Acusações, conforme o boletim de ocorrência, iniciaram no último dia 9 de outubro
Dois homens de 26 e 30 anos moradores do Assentamento Monjolinho, em Anastácio, procuraram a Polícia Civil nesta segunda-feira (23) depois de um vizinho passar a acusa-los de furto de um porco.
As acusações, conforme o boletim de ocorrência, iniciaram no último dia 9 de outubro. A dupla é vizinha do morador que teve o animal furtado.
De acordo com a dupla, o morador afirma que os dois amigos furtaram, pois ‘são ladrões’. O caso foi registrado como calúnia.
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