Foragido ameaça mulher com facão por não receber auxílio-doença

Violência doméstica
Autor fugiu, mas acabou se apresentando e está preso
Mulher de 30 anos moradora na região central de Anastácio procurou a polícia no final da manhã desta quinta-feira, após ser ameaçada pelo marido com um facão. O homem a perseguiu pela rua, mas fugiu ao perceber que havia sido denunciado. O ataque foi motivado porque a vítima supostamente não teria passado a ele parte do benefício de auxílio-doença que o filho recebe.
A vítima disse que convive há seis anos com o homem e que ambos têm dois filhos. Por volta do meio-dia, revoltado por não ter recebido o dinheiro, o autor de 34 anos se armou com o facão e ordenou que a mulher desaparecesse de casa. Ela então pegou os filhos e saiu, porém, quando estava na rua, viu que ele saiu da residência e foi em sua direção. Ela pediu ajuda na casa de um vizinho e consegiu acionar a Polícia Militar.
A PM foi ao local, mas o suspeito já havia fugido com o carro da família. A vítima disse que não desejava representar criminalmente contra ele, mas alegou à Polícia Civil que o mesmo estava foragido do sistema prisional na comarca de Dourados. Enquanto os investigadores atendiam a ocorrência, o homem se apresentou espontaneamente na delegacia e está recolhido em uma das celas.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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