Com pedras nos rins e dolorosas crises, morador de Anastácio espera por cirurgia há 10 anos

Um morador de Anastácio com a doença de cálculo renal, conhecida popularmente como pedra nos rins, aguarda há dez anos um procedimento cirúrgico, denominado litotrepicia. Na última crise renal, há cerca de três meses, o paciente chegou a expelir uma das pedras em casa, mas em consulta médica foi orientado a realizar uma tomografia de urgência. O problema é que desde a solicitação nunca conseguiu agendar o exame.

Osvaldo Queiroz da Silva Júnior, de 39 anos, relatou em entrevista ao Jornal O Pantaneiro, que a falta do exame solicitado pelo médico, impede o agendamento da cirurgia. Segundo ele, o hospital informa que depende de vagas da Secretaria de Saúde do Estado.

“Eu espero uma cirurgia há mais de 10 anos e agora para tentar agendar a cirurgia preciso da tomografia. Eles falam que precisa esperar vaga em Campo Grande, que aqui (Anastácio) não tira”, explica.

O paciente disse que chegou a expelir uma das pedras em casa, durante a última crise.

“Há três meses quando tive a última crise, fui levado para Aquidauana e fiquei 7 dias em observação. Quando recebi alta e expeli uma pedra em casa, do tamanho de um caroço de feijão, a pedra que estava trancando o canal da urina. Agendaram uma consulta e o médico disse que eu precisava de uma tomografia, mas há três meses não consigo agendar”, disse.

A secretária municipal de saúde Aline Cauneto disse ao Jornal O Pantaneiro, nesta sexta-feira (27), que o agendamento do exame depende do Governo do Estado, pois o município não possui os aparelhos necessários. Diante da situação de urgência do paciente, a secretária garantiu que encaminhará um pedido de apoio ao município de Aquidauana, na tentativa de que o paciente realize o exame.

O Jornal O Pantaneiro indagou a assessoria de imprensa da SES (Secretário Estadual de Saúde), mas até o fechamento da matéria não obteve respostas.