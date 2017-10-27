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Dono da melhor carne oreada de Anastácio sonha em ter o próprio açougue

Há pelo menos duas décadas Getúlio vende carnes na região

Renan Nucci

Publicado em 27/10/2017 às 17:12

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Natural de Minas Gerais e sul-mato-grossense de coração, Getúlio Tomba, de 69 anos, é conhecido por vender a melhor carne oreada -  salgada e exposta ao sol - de Anastácio, especialmente o cupim. Apesar do sucesso obtido em pelo menos duas décadas no ramo, atende por enquanto em sua casa, na Rua Giovani Toscano de Brito, no Centro, mas sonha em abrir o próprio açougue.


Ele conta que durante dez anos trabalhou vendendo carne de moto, oportunidade que teve para se aproximar da comunidade. Depois de tanto tempo procurando clientes na rua, conquistou credibilidade e hoje mal sai de casa para vender. "Graças a Deus, agora os clientes é que me procuram, porque sabem da qualidade da carne que faço", disse.


Por semana, explica, comercializa aproximadamente 200 quilos só de cupim oreado, comprado com parceiros da região. Além disso, também oferece outros cortes, mandioca e carvão. "Também sou aposentado. Vendo tudo o que precisar para um churrasco", explicou. O sonho é abrir um açougue. "Quero montar uma casa de carnes com o nome de Getúlio".

 

 

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