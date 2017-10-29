Homem agride namorada com cabeçada no nariz por causa de mensagem no celular

Um homem de 28 anos foi preso na madrugada deste domingo (29) depois de agredir a namorada de 23 anos com uma cabeçada no nariz em um clube de Anastácio, no Bairro Afonso Paim.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa com o namorado quando se desentenderam por causa de uma mensagem de celular.

Durante discussão o suspeito tentou empurrar a vítima e em seguida lhe deu uma cabeçada no nariz. O suspeito foi preso na festa.