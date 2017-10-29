Homem agride namorada com cabeçada no nariz por causa de mensagem no celular

Violência doméstica
Suspeito foi preso na festa
Um homem de 28 anos foi preso na madrugada deste domingo (29) depois de agredir a namorada de 23 anos com uma cabeçada no nariz em um clube de Anastácio, no Bairro Afonso Paim.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma festa com o namorado quando se desentenderam por causa de uma mensagem de celular.
Durante discussão o suspeito tentou empurrar a vítima e em seguida lhe deu uma cabeçada no nariz. O suspeito foi preso na festa.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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