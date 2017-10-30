Agesul conclui reforma e ponte do Taquarussu, em Anastácio, está liberada

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu a reforma da ponte do Taquarussu, em Anastácio, que estava interditada desde o dia 27 de setembro por conta da passagem de um caminhão carregado com calcário.



A estrutura, que dá acesso à Colônia do Pulador, já está livre para o trânsito de veículos e pedestres. Equipes da empresa Arcon Engenharia, que prestaram serviço à Agesul, trocaram dois braços da ponte, sendo um quebrado durante a passagem do veículo e uma que já estava em péssimas condições.



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