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Agesul conclui reforma e ponte do Taquarussu, em Anastácio, está liberada

Ponte estava interditada desde o dia 27 de setembro

Renan Nucci

Publicado em 30/10/2017 às 16:15

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A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) concluiu a reforma da ponte do Taquarussu, em Anastácio, que estava interditada desde o dia 27 de setembro por conta da passagem de um caminhão carregado com calcário. 


A estrutura, que dá acesso à Colônia do Pulador, já está livre para o trânsito de veículos e pedestres. Equipes da empresa Arcon Engenharia, que prestaram serviço à Agesul, trocaram dois braços da ponte, sendo um quebrado durante a passagem do veículo e uma que já estava em péssimas condições.


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