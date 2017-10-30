Carroceiro de 80 anos fratura fêmur ao dominar égua que fugiu em Anastácio

Socorrido
Vítima levava outra égua para chácara quando tudo aconteceu
Carroceiro de 80 anos ficou ferido ao domar "no braço" égua que tentou fugir no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio. A vítima foi pisoteada e sofreu fratura no fêmur esquerdo, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O animal teria se assustado depois que o arreio da carroça estourou.
A esposa, de 70 anos, e o neto, de 8 anos, estavam com o homem no momento, mas não sofreram ferimentos. Conforme apurado, a família reside em Aquidauana e seguia de carroça para uma chácara às margens da BR-262, em Anastácio, onde entregariam uma outra égua, que seguia ao lado, amarrada por uma corda. Durante o percurso, o arreio se rompeu na Avenida Manoel Murtinho.
Assustada, a égua saiu em disparada arrastando a carroça, momento em que o idoso pulou sobre o animal para dominá-lo e impedir que algo pior acontecesse. Apesar de ter conseguido segurar o bicho, o homem sofreu queda, acabou pisoteado e teve a fratura. Os bombeiros o resgataram e o encaminharam para o pronto-socorro. O filho dele compareceu ao local para buscar os demais familiares e recolher os animais que, apesar do susto, nada sofreram.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS