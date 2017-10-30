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Socorrido

Carroceiro de 80 anos fratura fêmur ao dominar égua que fugiu em Anastácio

Vítima levava outra égua para chácara quando tudo aconteceu

Renan Nucci

Publicado em 30/10/2017 às 16:56

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Carroceiro de 80 anos ficou ferido ao domar "no braço" égua que tentou fugir no início da tarde desta segunda-feira, em Anastácio. A vítima foi pisoteada e sofreu fratura no fêmur esquerdo, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O animal teria se assustado depois que o arreio da carroça estourou. 


A esposa, de 70 anos, e o neto, de 8 anos, estavam com o homem no momento, mas não sofreram ferimentos. Conforme apurado, a família reside em Aquidauana e seguia de carroça para uma chácara às margens da BR-262, em Anastácio, onde entregariam uma outra égua, que seguia ao lado, amarrada por uma corda. Durante o percurso, o arreio se rompeu na Avenida Manoel Murtinho.


 Assustada, a égua saiu em disparada arrastando a carroça, momento em que o idoso pulou sobre o animal para dominá-lo e impedir que algo pior acontecesse. Apesar de ter conseguido segurar o bicho, o homem sofreu queda, acabou pisoteado e teve a fratura. Os bombeiros o resgataram e o encaminharam para o pronto-socorro. O filho dele compareceu ao local para buscar os demais familiares e recolher os animais que, apesar do susto, nada sofreram.

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