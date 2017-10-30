Governo publica acordo para viabilizar Projeto Rondon no Pantanal

Comunidade
Iniciativa vai abranger 11 municípios do MS
O acordo de cooperação que viabiliza a execução do Projeto Rondon em 11 municípios de Mato Grosso do Sul, firmado entre os governos estadual e federal, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta segunda-feira (30.10). O documento é assinado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo diretor do Departamento de Ensino do Ministério da Defesa, brigadeiro de infantaria Augusto Cesar Amaral.
As ações do Projeto Rondon, chamada de Operação Pantanal em Mato Grosso do Sul, serão realizadas em julho de 2018 em Bandeirantes, Bodoquena, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Jaraguari, Ladário, Miranda, Rio Negro, Rochedo e Terenos. O objetivo é “contribuir para a inclusão social de comunidades carentes e ou isoladas (…), com a participação ativa das Instituições de Ensino Superior (IES) selecionadas (…), as quais desenvolverão atividades do Projeto Rondon relacionadas aos recursos técnicos e humanos, nas áreas de Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, Trabalho, Tecnologia e Produção”.
Firmada em 12 de setembro deste ano, a parceria tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado, conforme a publicação, “por igual período, mediante Termo Aditivo, desde que o interessado apresente proposta fundamentada, no mínimo 30 dias antes do seu término”.
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