Homem é flagrado com dourado fora da medida em pesqueiro no Rio Aquidauana

Anastácio
Peixe media 63 cm, comprimento inferior ao permitido por lei
Um homem de 62 anos foi flagrado com peixe fora da medida no pesqueiro 110, na margem esquerda do Rio Aquidauana, em Anastácio. A autuação ocorreu na tarde deste domingo (29).
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) estava em patrulhamento terrestre as margens do rio Aquidauana, no pesqueiro 110, quando abordarem o idoso, que estava com um saco plástico na mão.
O homem levava um exemplar da espécie dourado de 63 cm e três quilos, medida inferior ao permitido por lei. Foram confeccionadas autuação do Imasul e o envolvido foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Anastácio e o pescado apreendido.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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