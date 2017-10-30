Homem é flagrado com dourado fora da medida em pesqueiro no Rio Aquidauana

Um homem de 62 anos foi flagrado com peixe fora da medida no pesqueiro 110, na margem esquerda do Rio Aquidauana, em Anastácio. A autuação ocorreu na tarde deste domingo (29).

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental) estava em patrulhamento terrestre as margens do rio Aquidauana, no pesqueiro 110, quando abordarem o idoso, que estava com um saco plástico na mão.

O homem levava um exemplar da espécie dourado de 63 cm e três quilos, medida inferior ao permitido por lei. Foram confeccionadas autuação do Imasul e o envolvido foi encaminhado à delegacia de polícia civil de Anastácio e o pescado apreendido.