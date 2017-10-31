Homem morre em matagal após facada no pescoço em Anastácio

Cristo Rei
Crime ocorreu no Bairro Cristo Rei, no final da Rua Projetada H
Álvaro Silvino de Souza, de 56 anos, morreu no último domingo (29) após ser esfaqueado no pescoço. O corpo foi encontrado em um matagal no Bairro Cristo Rei, no final da Rua Projetada H, em Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de um homem encontrado ensanguentado. No local os militares localizaram a vítima com sinal de perfuração na altura do pescoço respirando com muita dificuldade.
O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas os socorristas constataram que a vítima já estava morta. A Perícia da Polícia Civil e equipe do SIG foram acionados.
O boletim de ocorrência só foi registrado nesta terça-feira (31), pois delegacia estava sem acesso à internet. O caso é investigado.
Empossada oficialmente
Psicóloga retorna à pasta para o segundo período à frente da secretaria; posse ocorreu nesta quinta-feira
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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